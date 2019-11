Papenburg. Der Vorplatz der Papenburger St.-Josef-Kirche leuchtete hell, als sich am Samstagabend zahlreiche Kinder und Erwachsene an der bundesweiten Aktion „Eine Million Sterne“ der Caritas International beteiligten und Kerzen entzündeten.

Mit der Aktion, die in diesem Jahr zum dreizehnten Mal stattfand, möchten die Veranstalter ein Zeichen der Hoffnung für Menschen in Not setzen. In Papenburg wurde das Lichtermeer am Vosseberg vom St.-Lukas-Heim, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM), der Caritas-Beratungsstelle und der Kirchengemeinde St. Antonius organisiert. Häufig sei nur von den schlechten Nachrichten in der Welt zu hören, teilte Heino Böning vom SKFM mit. Hoffnung und Mut würden dadurch schnell verloren gehen. Ziel der Veranstaltung sei daher auf das Gute in der Welt hinzuweisen und Menschen zu stärken.

„Heute ist der wichtigste Tag. Wenn wir also Gutes tun wollen, dann müssen wir es heute machen und nicht erst in einem Jahr“, machte Pastor Gerrit Weusthof deutlich. Vor Ort würden sich nach seinen Worten viele Menschen für gute Zwecke einsetzen. Der Erlös der diesjährigen „Eine Million Sterne“-Aktion kommt der Arbeit der Caritas in Jordanien zugute. Das Land stehe aufgrund eines großen Zustroms von Flüchtlingen vor immensen Herausforderungen. Internationale Unterstützung sei dringend notwendig. Der Abend endete in gemütlicher Runde bei alkoholfreiem Punsch und Musik. Für musikalische Klänge sorgte die Gruppe „Windspiel“ des St.-Lukas-Heims.