Die Band Sonic & Smoke wird beim Weihnachtsmarkt am Obenende spielen. Foto: Archiv/Tangen

Papenburg. Mit Livemusik, Kunsthandwerk und Gaumenfreuden wartet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in der Von-Velen-Anlage am Obenende auf. Der Verein Papenbörger Hus lädt am Samstag, 30. November, von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr zur Neuauflage ein.