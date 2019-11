Papenburg. Wie die Schwarze Soldatenfliege einen Beitrag zur Welternährung, zum Klimaschutz und zur Entwicklungshilfe leisten kann, stellten Studenten der Universität Hannover anlässlich des 80. Geburtstages von Papenburgs Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann in der Historisch ökologischen Bildungsstätte (HÖB) vor.

Als Vertreter der Butema Organic Farm stellte zunächst Aloysius Mugisa das landwirtschaftliche Unternehmen vor, das in Uganda mit Kapital aus Deutschland aufgebaut worden ist. Das von Hövelmann initiierte Hilfsprojekt hat bislang 2300 Bäume gepflanzt. Im nächsten Jahr werden es auch solche sein, die auf der Liste der gefährdeten Arten stehen, so Mugisa. Die zwölf Hektar große Farm verfügt über eine Hühnerzucht, die mit dem Einsatz von Insekten zwölf Prozent der Futterkosten einsparen kann.

Wie das gelingt, darüber informierten anschließend die Studenten Melissa Stelzer und Daniel Reinhardt, die im September einige Wochen in Uganda gearbeitet und dort eine Insektenfarm aufgebaut haben. Ziel des Projektes Insectus ist es, die Welt im Kleinen nachhaltig zu gestalten. Durch den Ansatz, Menschen oder Hühner mit Hilfe von Insekten zu ernähren, erhält die Bevölkerung vor Ort Arbeitsplätze. Denn sie sollen das Projekt, das von den Studenten verschiedener Fachbereiche wie Biologie oder auch Wirtschaftswissenschaften angeschoben wird, selbst übernehmen und weiterführen.

Bio-Abfall wird zu Nahrung

Die Insektenfarm bezieht die Nahrung für die besonders für die Zucht geeignete Schwarze Soldatenfliege von lokalen Märkten und Restaurants. Die Bio-Abfälle werden in der Farm in kurzer Zeit und mit hoher Effektivität in nährstoffreiche Nahrung umgewandelt, erläuterte Reinhardt.

Die Studenten dankten Heinrich Hövelmann: "Er hat das Projekt vorangebracht". Er habe gesehen, was gelingen kann, wenn man die Stärken der Generationen annimmt und damit arbeitet.

Der Vortrag war Teil einer Feier zum 80. Geburtstag Hövelmanns mit Familie und Freunden, politischen Wegbegleitern und Kooperationspartnern. Als erste Gratulantin sprachen Ursula Mersmann als Vorsitzende des HÖB-Vereins den Wunsch aus, das Hövelmann als "Vater der Einrichtung" noch lange so rührig bleiben möge wie jetzt.

Über den Tag hinaus denken

HÖB-Leiter Thomas Südbeck betonte, die Übergabe des Staffelstabes sei gut gelungen und die HÖB sei seit der ersten Vision kontinuierlich gewachsen. Abzulesen sei dies an der Tatsache, dass zu Hövelmanns 50. Geburtstag Gäste mit dem Hubschrauber eingeflogen wurden. Der Platz zum Landen wäre aufgrund der Bautätigkeit heute nicht mehr vorhanden.

Für die CDU-Kreistagsfraktion gratulierte Berd-Carsten Hiebing dem Ehrenvorsitzenden und Georg Schirmbeck sprach als Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates. Hövelmanns Engagement in Uganda sei ein Zeichen dafür, dass er über den Tag hinaus denke. Über die Forstwirtschaft lasse sich die gesamte soziale Entwicklung eines Landes beeinflussen, allerdings brauche dies Generationen und sei nichts für kurzfristiges Profitdenken. Jeder einzelne könne einen Baum pflanzen und damit sofort etwas für das Klima tun. Schirmbeck schenkte dem Jubilar eine Rubine, den Baum des Jahres 2020.