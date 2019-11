Papenburg. Einer älteren Frau ist auf dem Vorplatz der St.-Antonius-Kirche in Papenburg die Handtasche gestohlen worden. Vorher wurde sie von der Diebin angesprochen und in ein Gespräch verwickelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereignete sich der Diebstahl bereits am 5.November. Die Seniorin wurde nach Angaben der Beamten von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Täterin zeigte ihr einen Kuchen und gab vor, ihr diesen schenken zu wollen. Während die Seniorin abgelenkt war, nahm die Täterin die Handtasche an sich und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Obenende.

Die Diebin soll etwa 30 Jahre alt sein war und eine schlanke Statur haben. Laut Polizei trug sie auffallend bunte Kleidung und war mit einem hellen Damenrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.