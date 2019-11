Papenburg. Die Papenburger Unternehmensgruppe Hanrath stellt eine eigene Werkfeuerwehr auf. Damit einher geht der Aufbau eines Ausbildungszentrums. Vorrangiges Ziel ist es, die Mitarbeiter von Hanraths Sicherheitsfirma PSG (Papenburger Sicherheitsgesellschaft) aus- und fortzubilden. In das Projekt sind aktive Mitglieder freiwilliger Feuerwehren eingebunden.

