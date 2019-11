Papenburg. Das kommende Wochenende im nördlichen Emsland wird besonders musikalisch, aber auch amüsant.

Das Wochenende startet am Freitag, 15. November, mit dem Rathaussturm des Papenburger Carnevals Vereins. Damit wird um 19.11 Uhr nicht nur die fünfte Jahreszeit begonnen, sonder nauch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet. Das Vorprogramm beginnt bereits um 18.45 Uhr, bevor Bürgermeister Jan Peter Bechtluft wieder um die Stadtkasse kämpfen muss. Anschließend findet im Zelt neben dem Rathaus eine "Herzparty" passend zum diesjährigen Motto der Karnevalisten "Schenk mir dein ganzes Herz".

Am Samstag, 16. November, wird in Lathen zum sechsten Mal unter dem Motto "in't düstern inkoopen" das Lichterfest gefeiert. Von 17 bis 22 Uhr locken Abendshopping, Livemusik und ein Kunst- und Handwerkermarkt bei Kerzen- und Lichterschein in die Hauptstraße. Um 17.30 Uhr fällt der Startschuss für den Laternenumzug für Jedermann bei der Firma Schlichter. Ab 18.30 Uhr tritt außerdem Künstler, Comedian und Zauberer Björn de Vil, bekannt aus der RTL-Fernsehshow "Das Supertalent", auf.

Kammer- und Blasmusik

Die Kolpingkapelle St. Michael tritt am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der Papenburger Stadthalle auf. Den musikalischen Schwerpunkt hat das 50-köpfige Orchester auf Originalkompositionen für Blasorchester gelegt. Zu hören sind aber auch Bearbeitungen bekannter Melodien.

In Leer treten am Samstag die israelischen Musiker Sharon Kam (Klarinette), Ori Kam (Viola) und Matan Porat (Klavier) auf. Das Trio wird neben dem bekannten Kegelstatt-Trio von Wolfgang Amadeus Mozart die "Märchenerzählungen" von Robert Schumann zu Gehör bringen. Außerdem stehen die "Kontraste" von Béla Bartók auf dem Programm, drei Stücke, die von der ungarischen Volksmusik und ihren Tänzen beeinflusst sind. Veranstaltet wird das Konzert vom Verein junger Kaufleute um 19.30 Uhr im Theater an der Blinke.

Party für jeden Geschmack

Bei Schulte-Lind in Papenburg findet mit der 80er/90er-Party eine Zeitreise statt. DJ Norbert und DJ Orti sorgen für die passende Musik. Einlass ist um 21 Uhr. Und im Red River in Papenburg geht es ab 22 Uhr bei einer Kostümparty um Steampunk. Dazu wird eine bunte Mischung aus Minimal, Vocal, House, Hardstyle, Goa, Trance und Retro-Techno der 90er gespielt.