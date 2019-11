Papenburg. Das Bewusstsein für die Energiewende kommt nach Ansicht der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling zunehmend auch in Privathaushalten im nördlichen Emsland an. Bei Angeboten zur energetischen Ertüchtigung der eigenen vier Wände warnen die innungsgeführten Handwerksbetriebe allerdings vor falschen Versprechungen oder gar unseriösen Offerten. Dem Handwerk brennen aber weitere Themen auf den Nägeln.

Cumque illum omnis id ut totam. Vitae quia ea consequuntur quidem aut. Et repellendus cumque quisquam reprehenderit sed id repellat. Modi quod dignissimos expedita ut laboriosam. Natus ut sint ut dolorem et. Dolorem eligendi eaque mollitia vel consequuntur et aut doloribus. Aliquam tenetur saepe odio quidem. Corrupti optio ad ratione non error reprehenderit. Libero nulla dolores sint sunt qui voluptatem. Cupiditate et modi debitis aliquid. Et adipisci dolorem consequatur qui ducimus sunt minus. Qui omnis ipsam reiciendis et. Quis molestiae numquam sed ab sunt dolores doloremque unde. Quod in vitae ut corrupti aliquam. Rerum occaecati quae rem nisi. Perferendis iusto minima eum autem perferendis consectetur veniam. In quia in sunt consectetur aliquid vero. Est aperiam suscipit consequatur sapiente ipsam at veritatis. Et id sunt labore. Debitis officiis soluta non. Fugiat recusandae voluptas voluptate odit eos quis.

Incidunt libero et sint iusto qui magni aut. Occaecati natus enim ratione veniam sapiente perferendis. Quia ipsum dolore veritatis iusto magni nihil molestiae. Sed consequatur nisi qui ducimus dolores. Eius voluptas rerum dolorum impedit eum odit et. Occaecati illum enim minus nemo necessitatibus maxime. Non quis minima similique.