Aschendorf. Durch Vielfalt hat sich die Lokalschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Aschendorf in dem Gebäude des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf ausgezeichnet.

Insgesamt beteiligten sich 18 der 41 Mitglieder mit insgesamt 169 Tieren an der Schau. Sie wurden in den Abteilungen Stämme, Hühner, Zwerghühner, Wassergeflügel und Tauben präsentiert.

Die Besitzer der Tiere kamen in der Hoffnung, bei der Bewertung ihrer Tiere möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Mit der fachmännisch richtigen Bewertung der Ausstellungstiere hatten die beiden Preisrichter Jens Tammen (Südbrookerland) und Heinz de Vries (Bad Zwischenahn) eine schwierige Aufgabe übernommen. Sie lobten die guten züchterischen Qualitäten. Zwei der Ausstellungstiere erhielten dank ihrer ausgeprägten Rassemerkmale die Landesverbandsprämie.

Preise, Trophäen und beste Aussteller Josef Schirocki- und Heinz Terhorst-Gedächtnispreis für den besten Stamm: Ewald Scherpe, 476 Punkte auf Leghorn weiß.

Heinrich-Wilkens-Gedächtnispreise (beste fünf Tiere einer Rasse): Tim Scherpe, 472 Punkte, Orpinton auf braun-porzellanfarbig.

Leistungspreise Senioren: Ewald Scherpe, 570 Punkte, auf Leghorn weiß; 2. Jens Simon, 567 Punkte, auf Figurita Mövchen weiß; 3. Hauke Werner Roose, 565 Punkte, auf New-Hampshire goldbraun. Sonderehrenpreise, 1 bis 6: Ewald Scherpe auf Orpington, weiß; Horst Bekaan auf Altsteiner, wildbraun, Ewald Scherpe auf Leghorn weiß; Hermann Cossman auf Antwerpener Bartzwerge, weiß; Wolfgang Simon auf Zwerg-Wyandotten, birkenfarbig und Jens Simon auf Figurita-Mövchen, weiß. Besondere Bewertungen: Tim Scherpe (vorzüglich, Landsesverbandsprämie); Hauke Werner Roose (hervorragend, Landesverbandsprämie); Ewald Scherpe und Hermann Cossmann (beide hervorragend, Kreisverbandsehrenpreis) und Ewald Scherpe (hervorragend, Ehrenpreis).

Unter dem bunten Federvieh in vielen Nuancen befand sich in der Abteilung Groß- und Wassergeflügel ein Pärchen der seltenen Höckergänse. Es wurde erstmals in Aschendorf ausgestellt und zog viele Blicke auf sich. Die graubraune Vogelart gehört zu den Tierarten, die auf der Roten Liste stehen, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Der Rasse hat sich Hedwig Egler aus Kluse angenommen. Höckergänse werden auf dem ersten Blick oft mit Höckerschwänen verwechselt. weil sie einen dem Schwan ähnlichen Stirnhöcker auf dem Oberschnabel haben.



Vorsitzender Wolfgang Simon freute sich, dass es zum vierten Male in Folge gelang, wieder eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Er erinnerte daran, dass die Rassegeflügelzucht in Aschendorf eine lange Tradition habe. 2016 war die frühere über viele Jahrzehnte durchgeführte Schau neu belebt worden. Ortsbürgermeisterin Marion Terhalle (FDP) wünschte als Schirmherrin in einem Grußwort dem RGZV einen guten Ausstellungsverlauf und den Mitgliedern weiterhin viele Freude und Erfolg bei ihrer züchterischen Arbeit.