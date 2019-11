Papenburg. „Erinnerungen an die Heimat“ – unter diesem Titel ist aktuell im Arkadenhaus am Hauptkanal eine Ausstellung zu sehen, bei der aus Syrien geflüchtete Künstler Srour Alwani 35 seiner Gemälde zu Schau stellt.

Bereits in seiner syrischen Heimat sowie zahlreichen weiteren arabischen Staaten war Alwani nach eigenen Angaben ein akademisch und künstlerisch gefragter Mann. So lehrte er bis 2012 an der Universität in der syrischen Hauptstadt Damaskus, zeichnete Comics für mehr als 1000 Kinderbücher und war für das Design sowie die Durchführung der Verzierungen und Dekorationen an der Sheikh Zayed Moschee in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten verantwortlich.



Posten des Kultusministers abgelehnt

Als die syrische Regierung ihm den Posten des Kultusministers angeboten habe, verzichtete Alwani nach eigenen Angaben aus Angst vor der propagandistischen Instrumentalisierung seiner Kunst und flüchtete.

Über Ägypten führte sein Weg schließlich nach Saudi-Arabien, wo er auf Betreiben des kunstinteressierten Königsbruders ein Gastvisum erhielt, das nach dessen Tod jedoch nicht mehr verlängert wurde. Über seinen Neffen Haki, der seit 2015 in Deutschland lebt, kam Alwani schließlich in Kontakt mit Hanna Kuiper. Die Heederin holte den Künstler nach Deutschland und unterstützt ihn hier ehrenamtlich.Frauen und Landschaften

Ebenfalls Kuiper war es, die nach eigenen Angaben durch eine Freundin beim Landkreis auf vergangene Kunstausstellungen im Arkadenhaus aufmerksam wurde. Man habe einfach mal nachgefragt und prompt eine Zusage erhalten, erklärt Kuiper zur Entstehungsgeschichte der Ausstellung. Noch bis Ende des Jahres können Kunstinteressierte die Gemälde Alwanis, die hauptsächlich Frauenportraits und Landschaften zeigen und im ganzen Arkadenhaus verteilt sind, betrachten.

Da nach Angaben von Arkadenhaus-Geschäftsführer Kevin Lückmann in den nächsten Wochen zahlreiche Weihnachtsfeiern und dementsprechend viele Gäste im Haus seien, wolle man die Kunst Alwanis durch die Ausstellung möglichst vielen Menschen zugänglich machen

Darüber hinaus wird Alwani am kommenden Sonntag, 17. November, um 14.30 Uhr, vor Publikum Gemälde anfertige, Die Ausstellung kann täglich während der Öffnungszeiten des Arkadenhauses besucht werden.