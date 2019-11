Dörpen/Papenburg. Dass der US-amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla seine europäische Gigafabrik nicht im nördlichen Emsland ansiedeln wird, sorgt für Bedauern in der Region. Die Bürgermeister der Samtgemeinde (SG) Dörpen sowie der Stadt Papenburg gewinnen der Entscheidung von Tesla-Chef Elon Musk dennoch etwas Positives ab.

