In den Räumen der Tafel in Aschendorf wurden jetzt die Lebensmittel übergeben, die Schüler der Amandusschule gesammelt haben. Besonders fleißig gesammelt haben (vorne v.l.) Charlotte Klee und Lea Funk. Im Hintergrund zu sehen: (v.l.) Rektor Thomas Heinzmann, Marianne Abeln, Annelen Feller und Holger Gerdes (alle SKFM). Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Kistenweise Lebensmittel haben die rund 280 Schüler der Amandusschule in Aschendorf in den vergangenen Wochen gesammelt, die jetzt an die Tafel an der Poststraße übergeben wurden. Besonders eifrig gesammelt haben die beiden neunjährigen Charlotte Klee und Lea Funk.