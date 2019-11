Ein volles Programm bieten (von links) Thomas Südbeck und Kurt Buck während des Wochenend-Seminars. Foto: Philipp Helm

Papenburg. Der Umgang mit dem Nationalsozialismus in den Nachfolgegenerationen wird in einem Seminar, das Ende November in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg stattfindet, erarbeitet.