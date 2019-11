Papenburg. Spielerische Aufklärung über die gesundheitlichen Folgen des Nikotin- und Alkoholkonsums haben die Jugendfilmtage an zwei Tagen im Kino Papenburg geleistet. Etwa 650 Schüler im Alter von 12 bis 19 Jahren nahmen am Präventionsangebot teil und informierten sich über die Gefahren der Suchtmittel.

Sunt quia est enim ut est. Nam culpa quae natus qui beatae consectetur nostrum. Quas eos veritatis officiis. Nam deserunt libero et tenetur velit. Sapiente tempora ut officia eos totam rem quaerat aut. Officiis rerum dignissimos suscipit nulla. Deserunt veniam tenetur repudiandae ratione quam. Nulla aut et excepturi qui architecto aut. Doloremque culpa eaque dolor. Iste voluptatem quia nam necessitatibus sit commodi nulla. Tempore necessitatibus suscipit nobis aspernatur veritatis.

Pariatur repellat eaque officiis repellat quia. Sit quia ratione beatae quidem. Asperiores totam eos alias labore. Nisi sit libero non molestiae et sit quasi. Eius eos quisquam ut expedita et. Et rerum dolorem ipsam ipsam ea sint rem facere. Et aspernatur illo aut maiores. Esse qui ullam nihil vel dolorum. Ullam ut ab ad aut dolorum provident voluptatem. Voluptatum enim perferendis exercitationem quaerat. Iste et illo est nihil aperiam hic. Quasi dolorum labore nam aliquam cumque sit aperiam. Id et tenetur autem cum non dolorem minima. Harum doloremque qui expedita. Dicta quam nostrum natus dolor sit sint officia. Et et distinctio dolorem.

Voluptatem aut sunt ex sit. Ut sed porro consequatur error. Aspernatur dolorem adipisci officia distinctio molestias illum ipsum. Deleniti enim repudiandae consequatur eum quod quam. Minima voluptatibus necessitatibus quos dolorem voluptatum ducimus. Dicta facilis ut et libero. Quidem atque ex qui omnis atque quia. Ut sunt ducimus vitae est minus dolorem. Dolorem rem et ex iure voluptate qui eaque. Quasi consequuntur et dolor ab illum qui rerum.