Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 14. November, der Action-Film „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, der Romantikfilm „Last Christmas“ und die Komödie „Booksmart“. Die VHS-Filmrolle zeigt kommende Woche die Biografie-Verfilmung „Blinded by the Light“.

Der Film „Le Mans 66 – gegen jede Chance“ beruht auf der Biografie von Henry Ford II, der Anfang der 60er Jahre das Geschäft von seinem Großvater übernommen hat. Um die Dominanz von Ferrari zu brechen, will Ford (Tracy Letts) das Firmenkonzept radikal ändern. Er stellt den jungen Visionär Lee Lacocca (Jon Bernthal), den ehemaligen Rennchampion und Ingenieur Carroll Shelby (Matt Damon) und den britischen Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) ein. Zusammen bauen sie den Ford GT40, der Ferrari in Le Mans 1966 schlagen soll; dabei kommt es oft zu Reibereien zwischen den Dickköpfen.

„Last Christmas“ basiert auf dem gleichnamige Lied der Gruppe „Wham!“ und durfte mit Einverständnis von George Michael gedreht werden: Kate (Emilia Clark) arbeitet als Elfe in einem dauerhaft geöffneten Weihnachtsladen. Privat ist ihr Leben allerdings wenig besinnlich, da sie von einem Chaos ins nächste stolpert, aus ihrer Wohnung fliegt und auch im Laden läuft es für sie nicht rund. Das scheint sich allerdings zu ändern, als eines Tages Tom (Henry Golding) in ihr Leben tritt.

In „Booksmart“ sind Amy (Kaitlyn Dever) und Molly (Beanie Feldstein) die Streber der Schule. Sie verzichten auf Partys und sonstigen Spaß, um am Elite-College Yale aufgenommen zu werden. Als sie am Abschlusstag allerdings erfahren, dass es selbst die dauerfeiernden Mitschüler nach Harvard geschafft haben, versuchen die beiden in einer Nacht die Sau rauszulassen, um alles nachzuholen.

Nur am Donnerstag, 14. November, wird die Liebeskomödie „Cleo“ um 19.30 Uhr im Kino Papenburg gezeigt: Zusammen mit Paul (Jeremy Mockridge) macht sich Cleo (Marleen Lohse) auf eine abenteuerliche Reise quer durch Berlin und sucht nach einer magischen Uhr. Diese kann angeblich die Zeit zurückdrehen und Cleo möchte sie benutzen, um den frühen Tod ihrer Eltern zu verhindern.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag und Mittwoch, 18. und 20. November, jeweils um 17 und 20 Uhr „Blinded by the Night“: Der britische Teenager Javed (Viveik Kalra) mit pakistanischen Wurzeln lebt im Jahr 1987 in der englischen Stadt Luton. Fast täglich wird er mit der Intoleranz des Ortes konfrontiert. Daher flüchtet er sich in die Schriftstellerei und verfasst Gedichte. Als sein bester Freund Roops (Aaron Phagura) ihm die Musik von Bruce Springsteen vorstellt, findet sich Javed in den Texten wieder. Der Film basiert auf dem Buch „Greetings from Bury Park“ vom Schriftsteller Sarfraz Manzoor.