Papenburg. Auf der Meyer Werft in Papenburg hat am Dienstagabend eine groß angelegte Feuerwehrübung stattgefunden. Dabei trainierten Kräfte der Werkfeuerwehr, der Stadtfeuerwehr Papenburg Untenende und Sanitäter der Werft direkt an einem im Bau befindlichen Kreuzfahrtschiff.

In dem simulierten Einsatz, der direkt an den beiden Kreuzfahrtschiffen im Baudock der Halle 6 stattfand, wurde angenommen, dass Mitarbeiter mit dem Abbau einer schweren Hilfsstütze aus Stahl beschäftigt waren, teilte eine Sprecherin der Werft am Mittwoch mit. Von einem Scherensteiger aus trennten sie mithilfe eines Brennschneidgeräts die Hilfsstütze vom Vorderschiff ab. Als die Stütze unkontrolliert umstürzte, erfasste sie die beiden Mitarbeiter in ihrem Steiger und riss sie etwa acht Meter mit in die Tiefe.

Die beiden Mitarbeiter wurden dabei, so die Annahme der Übung, unter der Stütze und dem Scherensteiger eingeklemmt. Durch die Brennarbeiten und den herabfallenden Schneidbrenner fing ebenfalls ein mit Material gefüllter Überseecontainer Feuer. Ein Mitarbeiter, der sich zum Umfallzeitpunkt ebenfalls im Dock aufhielt, versuchte den Container zu löschen. Dabei zog er sich schwerste Verbrennungen zu.



Positives Fazit der Einsatzleitung

Eine positive Bilanz der Übung zog am Ende der Leiter der Werkfeuerwehr, Erik Feimann, und Timo Milbrandt, der bei der Werft die Sicherheit verantwortet. „Die Übung ist reibungslos verlaufen. Im Fokus standen die Abläufe bei der Menschenrettung, die Versorgung verletzter Personen und die Rettung aus dem Gefahrenbereich. Das Zusammenspiel der beteiligten Einsatzkräfte hat erneut sehr gut funktioniert“, werden beide in der Mitteilung zitiert.



An der Übung waren insgesamt etwa 50 Einsatzkräfte beteiligt. Alarmübungen seien für die Werft von großer Bedeutung und werden daher in regelmäßigen Abständen durchgeführt, heißt es.

In Baudockhalle 6 entsteht derzeit das Kreuzfahrtschiff Iona für die Reederei P&O, außerdem steht dort ein Schwimmteil für die Odyssey of the Seas fr die Reederei Royal Caribbean International.