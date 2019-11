Papenburg. Sie sind das letzte Glied in der Kette, aber ein ganz wichtiges. Denn ohne sie würden die Tag für Tag aktuell gedruckten Nachrichten, Berichte und Geschichten, aber auch Werbeinhalte nicht bei unseren Lesern ankommen. Für ihre treuen Dienste bei Wind, Wetter und anderen Widrigkeiten sind am Dienstag in Papenburg mehrere Zusteller aus dem nördlichen Emsland ausgezeichnet worden.

