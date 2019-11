Papenburg. In der Papenburger Stadtbibliothek werden aktuell zum zweiten Mal die Werke von fünf Papenburger Hobbymalerinnen ausgestellt. Zu sehen sind in der Katholisch Öffentlichen Bücherei (KÖB) 20 Bilder von Ingeborg Wulff, Ulla Ruhsland, Inge Faupel, Angela Feldhaus und Marlies Uchtmann.

Die Künstlerinnen malten mit Acryl auf Leinwände. Nach Angaben von Ruhsland hat die Ausstellung kein bestimmtes Thema. Auf den Bildern sind unter anderem Moorlandschaften, Schiffe, das Meer und der „Goldene Schnitt“ zu sehen. Dieses künstlerische Gestaltungsmittel lernten die Hobbymalerinnen bei einem Workshop mit dem Kunstpädagogen Michael Gerdes kennen.

Seit etwa zehn Jahren treffen sich die Frauen jährlich für ein oder zwei Wochenenden und malen unter professioneller Begleitung von Gerdes, der gebürtig aus Sögel stammt. Die ausgestellten Werke sind zum Großteil während dieser Workshops entstanden.

„Wir malen freitags bis sonntags, von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends“, erzählt Feldhaus im Gespräch mit unserer Redaktion von den Kunst-Wochenenden. Gerdes vermittle in seinen Malkursen neben dem Praktischen auch Hintergrundwissen zu Malstilen, Epochen und Künstlern. Früher fanden die gestalterischen Wochenenden im Marstall Clemenswerth in Sögel statt, mittlerweile treffen sich die Frauen im Jugendkloster in Ahmsen.

Die Ausstellung ist noch bis Ende Februar 2020 in der Papenburger Stadtbibliothek zu besichtigen. Interessierte haben dort außerdem die Möglichkeit, die Werke käuflich zu erwerben.