Über eine mehrtägige Kreuzfahrt darf sich Heidi Schüschke-Albers (Mitte) freuen. Bei der Übergabe des Gutscheins anwesend waren (von links) Frank Janssen, Ralf Janssen, Heidi Schüschke-Albers, Thomas Albers und Harry Schaffhausen. Foto: Firma Janssen

Aschendorf. Unter dem neuen Konzept „Contur-Einrichten – Dein neues Zuhause, alles aus einer Hand“ bietet der Raumausstatter Janssen aus Aschendorf seinen Kunden neue Möbelkollektionen an. Außerdem bietet die Firma aktuell individuelle Beratungen an Samstagen an.