Papenburg. Die neuesten Bücher, Holzhandwerk und eine Vorlesestunde: Das alles erwartet die Besucher am Sonntag, 17. November, von 10 bis 17 Uhr in der Papenburger Stadtbibliothek. Dann lädt die Katholisch Öffentliche Bücherei (KÖB) zum Tag der offenen Tür.

Zur fünften Auflage des Tages hat die Bibliothek so einiges zu bieten. Pünktlich zur kalten Jahreszeit werden die neusten Bücher, Filme und andere Medien vorgestellt. „Die wollen die Bestseller ausleihen“, sagt Bücherei-Leiterin Antje Brockhoff-Smidt über die Besucher. In den vergangenen Jahren waren es ihren Angaben zufolge jeweils mehrere hundert Gäste. Die Neuerscheinungen können nach dem Tag der offenen Tür in der KÖB ausgeliehen werden.

Um 16 Uhr startet im Kinderbereich der Bücherei eine Vorlesestunde mit einem sogenannten „Kamishibai“. Das ist ein bühnenähnlichen Holzkasten, in dem Bilder gezeigt werden können, sodass jedes Kind sie sehen kann. So müssen Bücher nicht mehr wie früher von Kind zu Kind gegeben oder herumgezeigt werden.

Zudem werden auf einem Flohmarkt ältere Bücher und Spenden der Leser verkauft. „Da sammeln wir schon fleißig für“, so Brockhoff-Smidt. Außerdem gibt es im großen Saal der Volkshochschule handgemachte Holzarbeiten zu erstehen. Am gleichen Ort wird es auch wie in den vergangenen Jahren Kaffee und Kuchen geben. Die Leiterin findet, dass das Angebot gut angenommen werde. „Der Saal war brechend voll“, sagt sie über die vergangenen Jahre.

Zu bestaunen gibt es auch eine Kunstausstellung, die erst am Dienstag eröffnet wurde. An den Wänden hängen zahlreiche Bilder der fünfköpfigen Künstlergruppe aus Papenburg. Sie zeigen Naturmotive wie Meere, Moorlandschaften und Boote. Die Bilder können bei Interesse auch gekauft werden.

Der Tag soll die Arbeit der Bibliothek und vor allem auch der ehrenamtlichen Mitarbeiter bekannter machen. „Wir nutzen den Tag, um uns der Öffentlichkeit vorzustellen“, erklärt Brockhoff-Smidt die Idee. Der Erlös durch den Kuchenverkauf und den Flohmarkt fließe in das Etat der Ehrenamtlichen, so die Leiterin. Die Bücherausleihe läuft während des Tages bis 17 Uhr weiter.