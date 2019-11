Aufnahmen des Naturfotografen Klaas-Hermann Diddens werden während des Abends gezeigt. Foto: Klaas-Hermann Diddens

Papenburg. Zu einem Lichtbildervortrag unter dem Titel „Naturwunder Hammrich – rechts und links der Ems“ lädt die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im nördlichen Emsland/südlichen Ostfriesland von NABU, BSH und BUND am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr in die Scheune in Naschkes Garten am Mittelkanal links 63 in Papenburg ein.