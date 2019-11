Papenburg. Der Förderverein „Bunter Kreis Nordwest Niedersachsen“ der sozialmedizinischen Nachsorge des Papenburger Marien-Hospitals ist vom Bundesverband Bunter Kreis erneut akkreditiert worden.

Mit dem Zertifikat bestätigte der Bundesverband nach Angaben des Hospitals, dass die Nachsorgeeinrichtung die Beratung und Begleitung für Familien mit kranken oder zu früh geborenen Kindern und Jugendlichen den Qualitätskriterien und Standards des Bundesverbandes entsprechend durchführt. Die Akkreditierung ist bis Ende Oktober 2022 gültig. Über die Bestätigung des Qualitätssiegels freue sich das gesamte Team um Angela Hebbelmann.

Familien unterstützen

In jedem Jahr werden dem Papenburger Krankenhaus zufolge rund 40.000 Familien in Deutschland mit einer unerwartet veränderten Lebenssituation konfrontiert – sei es durch eine Frühgeburt, eine schwere Erkrankung oder durch den Tod des Kindes. Diese Situation bringe erhebliche seelische, körperliche, soziale und finanzielle Belastungen für die ganze Familie mit sich. Die sozialmedizinische Nachsorge habe sich zum Ziel gesetzt, Kinder und deren Familien bestmöglich bei der Bewältigung ihrer Krankheit zu unterstützen, damit sie wieder regelhaft am Leben teilhaben können. Vor allem nach einem stationären Aufenthalt sei die sozialmedizinische Nachsorge für die Familien da.

Fließender Übergang

Als Ansprechpartner steht den Familien das Team im Papenburger Krankenhaus zur Seite. Zum Team gehören Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Sozialpädagogen, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin sowie Psychologen und Seelsorger. „Eine erste Kontaktaufnahme zu den Familien erfolgt häufig schon in der Klinik. So können wir einen fließenden Übergang von der stationären Behandlung zur Versorgung zu Hause sicherstellen“, wird Hebbelmann in der Mitteilung des Marien-Hospitals zitiert.

Zum Einzugsgebiet des "Bunten Kreises Nord-West-Niedersachsen" gehören die nördlichen Bereiche der Landkreise Emsland und Cloppenburg, die Landkreise Leer, Aurich, Wittmund, Friesland, Wesermarsch, einschließlich der ostfriesischen Inseln, die Stadt Emden, die Stadt Wilhelmshaven, Stadt Oldenburg sowie die Landkreise Ammerland und Oldenburg.

In Absprache mit den Familien organisiert das Team der sozialmedizinischen Nachsorge notwendige ambulante Nachsorgemaßnahmen sowie medizinisch-therapeutische und pflegerische Versorgungsleistungen an. Zudem werden Hilfen in starken Belastungssituationen, aber auch Unterstützung in sozialrechtlichen Angelegenheiten wie beispielsweise bei der Beantragung von Pflegegeld oder eines Schwerbehindertenausweises angeboten.