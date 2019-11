Papenburg. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft und die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (beide CDU) haben bei der Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht vor 81 Jahren vor einer gesellschaftlichen Verrohung gewarnt. Deutliche Kritik äußerten sie unter anderem an der AfD.

