Papenburg. Offenbar ohne Beute sind Einbrecher in ein Reisebüro in Papenburg wieder abgezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Beamten drangen die Täter, die unerkannt entkamen, in der Nacht zu Freitag in das Reisebüro am Hauptkanal links ein. Sie schlugen den Glaseinsatz der Haupteingangstür ein und gelangten dadurch in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie aber keine Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.