Schweigendes Gedenken an Reichspogromnacht in Papenburg

An die jüdischen NS-Opfer aus Papenburg erinnert dieser Gedenkstein am Hauptkanal. Foto: Gerd Schade/Archiv

Papenburg. Etwas anders als in den vergangenen Jahren läuft das Gedenken an die Reichspogromnacht am Samstag, 9. November 2019, in Papenburg.