Unter den Augen des Präsidenten Wolfgang Heyen (links), des bisherigen Prinzenpaares Jana und Thomas Kuhlmann (mit den Ziffern in der Hand) sowie weiterer Offizieller des PCV wurde das neue Prinzenpaar eingekleidet. Foto: PCV

Papenburg. Wenn die Rathaus-Uhr am Freitag, 15. November, 19.11 Uhr schlägt, wird die fünfte Jahreszeit in Papenburg beginnen: Mit dem traditionellen Rathaussturm startet der Papenburger Carnevals-Verein (PCV) in die 27. Session. Gelüftet werden soll an dem Abend auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar.