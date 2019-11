Papenburg. Ein Verfahren wegen Einbruchdiebstahls gegen einen 29-jährigen Mann aus Ostfriesland ist am Amtsgericht Papenburg eingestellt worden. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die mehrjährige Haftstrafe, die der Angeklagte bereits aufgrund eines bestehenden Urteils zu verbüßen hat.

