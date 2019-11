Papenburg. Theater, viel Musik und einen Martinsmarkt gibt es an Wochenende, 8. bis 10. November 2019, im nördlichen Emsland.

Papenburg Kultur hat am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr das Ohnsorg-Theater mit dem Stück „Ein Mann mit Charakter“ mit Heidi Mahler zu Gast im Theater Forum Alte Werft: Als die Tochter von Bäckermeister Heinrich Hinzpeter nicht den von ihm angedachten Bäckergesellen heiraten möchte, sondern Detlef Düwel vom Finanzamt, schmeckt Hinzpeter das gar nicht. Einige Tickets sind noch an der Abendkasse ab 18 Euro erhältlich.

Benefizkonzert in Aschendorf

Der Förderverein der Heinrich-Middendorf-Oberschule (HMO) lädt am Freitag um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Aula der Schule ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Auftreten werden das niederländische Quartett „Puellae Quartet“ (Geige, Bratsche und Cello) sowie einige Schüler.

In der Reihe "Weltklassik am Klavier" ist die Pianistin Nadezda Pisareva am Samstag, 9. November, um 17 Uhr zu Gast in der Villa Dieckhaus, Hauptkanal rechts 72 in Papenburg. Nach Angaben des Veranstalters wird Pisareva Stücke von Rameau, Ravel und Mussorgsky spielen. Der Eintritt kostet 20 Euro. Studenten zahlen 15 Euro und für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Reservierungen für das „After-Concert-Dinner“ werden unter Telefon 04961/809620 oder unter per E-Mail an info@arkadenhaus.de entgegengenommen.

"Kings of Floyd" am Samstag in der Stadthalle

"Kings of Floyd" kommen am Samstag, 9. November, um 19 Uhr zum zweiten Mal in die Stadthalle Forum Alte Werft. Die sieben Musiker spielen Hits aus der erfolgreichsten Phase der britischen Rockband „Pink Floyd“. Karten sind ab 25,20 Uhr erhältlich.

Sieben Bands spielen am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr in sieben Papenburger Kneipen. Nach Mitteilung des Veranstalters wird es Blues, Soul- und Funksongs, Rock, Pop, Hardrock und Oldies zu hören geben. Mit dabei sind die Lokale Café Rio, Alter Güterbahnhof, Jameson´s Pub, Arkadenhaus, Café Brunello, Chapeau Claque und Anne´s Bierkeller. Tickets kosten an der Abendkasse 16 Euro.

Der Kulturkreis Clemenswerth präsentiert am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr die niederländische Band „Suddenly Years Align“ im Foyer des Hümmling-Gymnasiums. Das Repertoire ihrer Konzerte enthält Originale, eigene Songs sowie Lieder von Künstlern wie James Taylor, Venice, Ed Sheeran und Crosby Stills and Nash. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse für Nichtmitglieder 12 Euro, für Mitglieder 10 Euro und für Schüler 8 Euro.

Werlte feiert den Martinsmarkt bei Kreutzmanns Mühle

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Werlte lädt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, zum Martinsmarkt ein. Rund um Kreutzmanns Mühle wird eine festlich geschmückte Budenstadt die Saison für Lichterketten, Kerzenschein und Glühweinduft eröffnen. Die offizielle Eröffnung des Marktes findet am Samstag um 15 Uhr im Heimathaus statt. Am Sonntag ist der Martinsmarkt von 13 bis 18.30 Uhr geöffnet. Auch die Werlter Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag und öffnen ihre Türen bis 18 Uhr.

In der Diskothek Stricker in Dörpen gibt es am Samstag, 9. November, ab 22 Uhr "Legends of Cance back to 2000" mit Master Blaster. In Ihrhove in der Diskothek Limit heißt es am Freitag, 8. November, "Jogginghosenparty - Abi-Party der BBS 1 Leer". Am Samstag, 9. November, legt DJ Ales im Limit zum Motto "Don´t stop believin - 80er Party" auf.