Papenburg. Vor dem Amtsgericht Papenburg muss sich am Donnerstag, 7. November 2019, ein mutmaßlicher Handybetrüger verantworten. Der 28-Jährige soll mit gestohlener EC-Karte in verschiedenen Papenburger Geschäften Handyverträge abgeschlossen haben mit dem Ziel, die dadurch subventionierten Mobiltelefone gewinnbringend weiterzuverkaufen.

