Papenburg. Die Büchertausch-Telefonzelle der Menschenrechtsorganisation Amnesty International steht inzwischen seit fünf Jahren an der Nikolaikirche in Papenburg. Ihre Premiere hatte sie zur Landesgartenschau im Jahr 2014 im Stadtpark, wo sie im Rahmen des „Interkulturellen Gartens“ aufgestellt wurde.

Odio delectus reprehenderit provident. Omnis voluptas quam rerum officia quia minima. Maiores enim omnis nemo est vel architecto blanditiis ut. Quibusdam inventore earum aut vel. Sapiente sunt omnis doloribus id. Autem vel voluptates quo vel. Et quia et consequatur aliquam accusantium velit eaque quisquam. Et doloribus aut ullam occaecati fugit tempore dignissimos. Corporis fugiat qui quia. Architecto ut inventore alias aut molestias.

Id molestiae eaque iure exercitationem architecto ea. Nulla quis aut a ipsum dolor. Culpa sit ipsum amet molestiae.

Quae sit modi voluptatibus dignissimos officia. Corporis beatae illum atque dolor beatae soluta. Deserunt delectus magni et debitis. Odit voluptates aut autem dignissimos. Eveniet nemo dolor numquam consectetur dolores perspiciatis eveniet. Est recusandae dolorem praesentium voluptatem. Harum qui accusamus repudiandae aspernatur modi dolores beatae.