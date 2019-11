Papenburg. Ein neues übergreifendes regionales Jobportal für den Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg haben die IHK, der Wirtschaftsverband Ems-Achse und die Bildungsregion Ostfriesland geschaffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der IHK hervor.

Die Webseite emsachse.de soll Unternehmen und Bewerber zusammenbringen. Aktuell sind 1217 Arbeitgeber und 349 Jobsuchende mit einem Profil auf der Webseite präsent. 1268 Jobangebote sind dort zurzeit unter dem Motto „Eine Region, eine Plattform“ aus dem gesamten IHK-Bezirk zu finden.

Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen

„Mit dem Portal möchten wir es Betrieben ermöglichen, mit nur einem Profil in allen wichtigen regionalen Jobbörsen präsent zu sein“, wird Ems-Achse-Geschäftsführer Dirk Lüerßen in der Pressemitteilung zitiert. Das vollständig kostenfreie Angebot richte sich vor allem an Schüler, Jobsuchende und Arbeitgeber. Dabei soll laut Lüerßen neben der Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen auch über Praktika, Zukunftstage und Ausbildungsmessen informiert werden.



Der IHK-Referent für Aus- und Weiterbildung, Bastian Wehr, wirbt indes um weitere Nutzer. Je mehr Arbeitgeber sich dort anmelden würden, desto attraktiver werde das Portal auch für die Bewerber. Beworben wird die Seite unter anderem auf Messen, in Schulen und den Sozialen Medien. „Wir möchten mit der Plattform vor allem jungen Menschen im IHK-Bezirk die zahlreichen beruflichen Perspektiven aufzeigen, die unsere Region zu bieten hat“, so Wehr.

Suche nach Schülerpraktika möglich

Gerda Mülder von der „Bildungsregion Ostfriesland" sieht das Portal auch als interessant für Lehrer an. Die Seite „Eine Region, eine Plattform“ könne für Lehrer eine große Hilfe dabei sein, nach verfügbaren Praktika und Praxistagen zu suchen.