Papenburg. Das Gute in der Welt sichtbar machen ist das Anliegen der Aktion „Eine Million Sterne“. Zum 13. Mal ruft Caritas International zu der bundesweiten Veranstaltung auf, wenn am Samstag, 16. November, Kerzen entzündet werden. In Papenburg laden Caritas, der SKFM und die St.-Josef-Kirche zum Mitmachen ein.

Bei der Aktion werden öffentliche Plätze mit Kerzen in Lichtermeere verwandelt. In Papenburg findet die Veranstaltung am Samstag vor der St.-Josef-Kirche am Vosseberg statt. Dort gibt es ab 17.30 Uhr die Möglichkeit, eine Kerze zu erwerben, diese zu entzünden in Sternform auf dem Kirchvorplatz aufzustellen. Anschließend wird um 18 Uhr eine heilige Messe in der St.-Josef-Kirche gefeiert.

Nach dem Gottesdienst wird zur Zusammenkunft bei alkoholfreiem Punsch und Musik auf dem Kirchplatz eingeladen. Auch dann ist noch das Entzünden von Kerzen möglich. Die Aktion wird in Papenburg vom St.-Lukas-Heim, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) und der Kirchengemeinde St. Antonius organisiert.

Zeichen der Hoffnung

Im Rahmen von „Eine Million Sterne“ werden nach Angaben von Heino Böning vom SKFM seit mehr als zehn Jahren Zeichen der Hoffnung gesetzt. In diesem Jahr stehe dabei die Arbeit der Caritas in Jordanien im Fokus. Dort bestehe die Bevölkerung zu einem Drittel aus Geflüchteten und das Land sei immer weniger in der Lage, diese Menschen zu versorgen. Damit die Caritas die geflüchteten und hilfsbedürftigen Familien weiterhin mit Lebensmitteln, Medizin und Hilfe im Sozialbereich versorgen könne, wird die Hilfsorganisation mit Spenden aus der Aktion unterstützt.

Die Aktion soll Böning zufolge aber auch auf die guten Dinge aufmerksam machen, die sich im Kleinen wie im Großen auch hier vor Ort in Papenburg abspielen würden. Man könne das Gute sichtbar weitergeben, wie zum Beispiel durch eine Spende, aber auch unsichtbar: „Es hilft schon, der älteren Nachbarin beim Einkaufen zu helfen“, macht Böning deutlich.