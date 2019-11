Sieben Bands in sieben Kneipen am Samstag in Papenburg CC-Editor öffnen

Im Alten Güterbahnhof will die Band „Cato“ eine „100 Prozent Pur Rock Show“ auf die Bühne bringen. Foto: Gastro Event GmbH

Papenburg. Am Samstag, 9. November, findet in sieben Kneipen in der Fehnstadt wieder „Papenburg Live!“ statt. Los geht es ab 20 Uhr. Vom feinsten Blues über hochkarätige Soul- und Funksongs, die bestens Hits des Rock und Pop über Hardrock, Oldies und Evergreens, sind nach Mitteilung der Veranstalter viele Stilrichtungen dabei.