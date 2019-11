Einbruch in Hotel und Kosmetikgeschäft in Papenburg CC-Editor öffnen

Einbrecher waren in der Nacht zu Donnerstag vergangener Woche in der Straße "Am Stadtpark" in Papenburg unterwegs. Symbolfoto: dpa/Norbert Försterling

Papenburg. In der Straße "Am Stadtpark" in Papenburg ist in der Nacht zu Donnerstag in ein Hotel sowie ein Kosmetikgeschäft eingebrochen worden.