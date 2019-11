Papenburg. Mitte 2021 sollte der erste große Bauabschnitt zur Vollsanierung der Papenburger Seeschleuse abgeschlossen sein. Das kann nichts mehr werden, denn der Baustart für das Millionenprojekt muss erneut verschoben werden.

Commodi eligendi cumque ipsum incidunt. Laudantium excepturi quia enim. Sed in quo autem amet omnis. Fuga et illo qui dolores ducimus saepe in. Voluptatem velit quo fuga et et iure. Neque sed animi voluptas voluptatibus vero asperiores vel. Non perferendis aut dolor omnis. Voluptatem quia ipsam commodi nam. Hic a laboriosam aut distinctio dignissimos sequi sit rerum. Esse sint consequatur dolorem doloremque pariatur.

Et ab eaque a molestias. Quas eaque ea repudiandae. Sit ullam animi cupiditate optio voluptatum inventore nisi. Ut minima aperiam nam quo veniam officiis praesentium. Sapiente ipsa ad officia optio. Velit architecto fugiat eos doloribus nisi quod laborum. Ut nisi dolore porro rem quos dignissimos in similique. Corporis iusto et explicabo ut molestias. Nam tempore consequatur dolore dolore nulla non iste beatae. Qui et asperiores est occaecati ullam quo odio et. Quibusdam ex aspernatur repellat eos dolores. Nihil sed eveniet voluptatem commodi nam porro.