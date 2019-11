Papenburg. Staunen, Fassungslosigkeit, euphorischer Jubel: So in etwa ist die Gemütslage zu beschreiben, nachdem Stargast Nicolae Gutu die letzten Töne seines Programms auf dem Jahreskonzert des Akkordeonorchesters Papenburg verklingen lässt.

Der gebürtige Moldawier bedankt sich artig, setzt sich noch einmal und spielt eine Zugabe. Natürlich ist es Astor Piazzolla. Dessen „Libertango“ interpretiert der junge Gutu feurig und spritzig, bleibt dabei aber immer in der Form, da er die Aufgabe mit der nötigen Seriosität angeht. Der erneute Beifall kennt denn dann auch keine Grenzen und kann nur durch das hastig herbeigeführte Schließen der Bühne gestoppt werden. Schade eigentlich, denn das Publikum im gut gefüllten Papenburger Theater hätte sicherlich nichts gegen eine zusätzliche Kostprobe des außerordentlichen Könnens des Akkordeonisten gehabt.



Vorangegangen ist dem Ganzen der erste von zwei Auftritten des Akkordeonorchesters Papenburg. Unter der zumeist souveränen Stabführung ihres Dirigenten Jan de Vries beginnen die Musiker ihr Programm eher ruhig und gediegen. Man merkt ihnen an, dass demnächst die Teilnahme am Niedersächsischen Orchesterwettbewerb in Verden an der Aller ansteht. Hochkonzentriert meistern sie die Anforderungen in „Music“, dem größten Hit von John Miles, vervollständigen hochwertig „Krimi-Puzzle“, ein Arrangement bekannter Kriminalfilm-Melodien und zeigen sich fit für die rhythmischen Finessen von Jacob de Haans „La Storia“, welches bei genannter Konkurrenz ebenfalls gespielt werden soll.

Anspannung löst sich

Das sie dort gut abschneiden werden, steht wohl außer Frage. Musikalisch ist den zwanzig Instrumentalisten wenig vorzuwerfen. Doch bei aller Anspannung bleibt die Außenwirkung merklich auf der Strecke. Erst am Ende des Abends, als alle „Arbeit“ getan ist, die Zugaben anstehen, löst sich diese, zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Orchestermitglieder und der Funke kann nun endlich vollends in den Saal überspringen.

Da haben es die Kleinsten gewohnheitsgemäß leichter. Der Nachwuchs versammelt sich in der Spielgruppe "Piccolo" und präsentiert unter der Leitung von Hannes Ostholthoff sein Können. Und das ist nicht gerade wenig. „Popline Band“ von Komponist Alexander Jekic, einer Suite in drei Sätzen verleihen die aufstrebenden Musiker jenen Charme, den nur gewissenhaft geschulte Künstler zu schaffen in der Lage sind. Angesichts solcher Leistungen muss dem Verein um die Zukunft nicht bange sein.



Angekündigt von Moderatorin Anton Hillebrandts tritt an zwei Stellen außerdem die Sopranistin Diana Kuda auf. Gemeinsam mit dem Akkordeonorchester interpretiert sie „The Rose“ und am Ende des Abends „Time to say goodbye“. Mit großem Pathos macht sie kleinere rhythmische Schwächen vergessen und bekommt tosenden Applaus. So, wie alle Interpreten des launigen Abends, die zum Schluss gemeinsam auf der Bühne versammelt sind. Verdienter Lohn für einen wieder einmal vergnüglichen Akkordeon-Genuss.