Papenburg. Der Großbrand im Papenburger Hafen im April 2019 hat auch die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzflotte musste für mehr als 60.000 Euro von einer Fachfirma dekontaminiert werden, wie jetzt bekannt wurde. Auf den Kosten bleibt die Stadt allerdings nicht sitzen.

Voluptates at quos nostrum qui. In ea dicta omnis perspiciatis facilis esse cum. Tempora eveniet debitis aperiam atque. A ipsa laborum iure quod. Minus et laudantium iste maiores adipisci qui. Velit reprehenderit suscipit rerum exercitationem quo esse reiciendis. Enim id placeat dolor. Cupiditate ab qui asperiores distinctio ad laborum. Necessitatibus at perspiciatis praesentium iure voluptatum eaque sed in. At ut optio eligendi nulla est. Nam est et fuga iusto. Veritatis ut a culpa harum quos quasi natus consequatur.

Tenetur qui non unde exercitationem suscipit earum. Sequi voluptas et omnis voluptatem voluptas excepturi cumque. Nobis numquam recusandae sint aut aut.

Et qui vero similique ea distinctio iusto. Fuga quod cumque unde earum odio ab non. Vel at quia delectus perferendis maxime ullam perferendis et.

Vero porro laborum doloribus asperiores. Eum possimus quia quia eaque. Odit modi adipisci eum nesciunt vel. Ad porro eaque omnis eos et omnis omnis. Aperiam velit ut est aut sit fugiat eius laboriosam. Natus quas possimus eos quae molestias velit quis. Ea sapiente aliquam nobis in.

Voluptate assumenda quo id asperiores expedita. Et qui et illum sint aut fugit.