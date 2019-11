Papenburg. Passend zum Hochfest Allerheiligen haben die Feierlichkeiten zum Jubiläum 150 Jahre Pfarrei St. Michael in Papenburg ihren Höhepunkt und gleichzeitig auch ihren Abschluss gefunden.

Nach einem Erlass vom 16. Oktober 1869 hatte die Filialkirche von St. Antonius am 1. November 1869 ihre Eigenständigkeit erhalten. Dieses Ereignis jährt sich in diesem Jahr zum 150. Mal.



Der Festgottesdienst zum Jubiläum begann mit dem Einzug der Bannerabordnungen, Ministranten und Geistlichkeit in das gut gefüllte Gotteshaus. Die Kirche, im Bild der Chorraum während der Feier, wurde am 12. September 1911 konsekriert. Die erste Kapelle war 1783/84 erbaut und 1802 sowie 1842 erweitert worden. Sie erhielt 1848/50 den Turm in Form eines Leuchtturmes. Er steht noch heute und ist ein Wahrzeichen der Stadt.



In seiner Predigt sagte Pfarrer Heiner Lohe, dass „wir frohen Herzens das Fest feiern dürfen, denn es habe sich viel in der Gemeinde getan“. Mitgestaltet wurde die Feier der Eucharistie vom Kirchenchor.

Seit August hatte es zum Jubiläum mehrere Aktionen gegeben: ein Pfarrfest oder auch die „Nacht der offenen Kirche“, bei der sich Gläubige bei Kerzenschein zu Gesprächen, Gebeten und Meditation zusammenfanden. In der St. Marienkirche gab es einen Kunstabend unter dem Titel „Vielfalt entdecken, denn ich bin da, so wie ich bin“.