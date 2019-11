Gedenken an Sternenkinder in Papenburg CC-Editor öffnen

Gemeinsam Abschied nehmen: An diesem Sonntag, 3. November, findet die Beisetzung von ganz früh tot geborenen Kindern bei der Friedhofskapelle der St. Antonius-Kirchengemeinde in Papenburg statt. Foto: Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf

Papenburg. Sie waren zu klein oder zu krank: Um den würdevollen Abschied der sogenannten „Sternenkinder“ kümmert sich das Seelsorger-Team am Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf. Im Rahmen eines ökumenischen Gedenkgottesdienstes werden am Sonntag, 3. November, auf dem Friedhof der St.-Antonius-Kirchengemeinde die in diesem Jahr ganz früh totgeborenen Kinder gemeinsam beigesetzt.