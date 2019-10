Leer. Ein Schlepper ist am Dienstagnachmittag in Leer nach einem technischen Defekt mit der Jann-Berghaus-Brücke kollidiert und hat diese beschädigt.

An Bord des Schlepper, der unter deutscher Flagge fuhr und vom Hafen in Leer in Richtung Dollart/Nordsee unterwegs war, kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Stromausfall, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Dadurch fiel die Ruderanlage aus. Infolge der Manövrierunfähigkeit sei der Schubkopf des Schiffes mit einem Pfeiler der Brücke kollidiert.

An der Brücke, eine der größten Klappbrücken Westeuropas, wurde der Putz leicht beschädigt. Zudem wurde die Pegellatte abgebrochen. Am Fahrzeug entstanden keine Schäden. Personen seien nicht verletzt worden, auch die Umwelt wurde nicht geschädigt. Zu keiner Zeit wurde die Schifffahrt und die Funktion der Brücke beeinträchtigt.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.