In dem Kinoneustart "Das perfekte Geheimnis" treffen sich sieben Freunde zum Essen. Foto: Mathias Bothor/Constantin Film Verleih/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Reformationstag, 31. Oktober 2019, die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ und der Horrorfilm „Scary Stories to tell in the Dark“. Die VHS-Filmrolle geht mit dem Musical-Drama „Fishermans Friends“ in die neue Kinowoche.