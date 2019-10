Papenburg. Die Josua-Kirchengemeinde Papenburg hat die Räume ihrer Kirche auf rund 400 Quadratmeter vergrößern können. Der Grund dafür ist laut Mitteilung der Kirchengemeinde die Besucherzahl der Gottesdienste, die sich in den vergangenen zwei Jahren erhöht habe.

Laut Pastor David Rowlands sind er und das Leitungsteam sehr dankbar, dass die Erweiterung der Räume in einer Industriehalle der Tauschlägerstraße im Gewerbegebiet Flachsmeerstraße "unproblematisch" möglich war.

In der Pressemitteilung bezeichnet sich die Papenburger Josua-Kirche als eine "sehr internationale Gemeinde". Inzwischen seien unter den Mitgliedern und Besuchern etwa 15 verschiedene Nationen vertreten. Für Gäste, die in der deutschen Sprache noch nicht so geübt sind, werde nach Möglichkeit übersetzt. Im Zuge dessen findet auch an jedem zweiten Samstag ein Deutschunterricht statt. Dieser sei „offen für alle“ und ohne terminliche Bindung oder Verpflichtungen. Der nächste Termin ist am kommenden Samstag, 2. November 2019, um 17 Uhr. Die Integration und Unterstützung von nicht-deutschen „Papenburgern“ sieht die Josua-Kirche als einen "wichtigen Bereich" an.

Regelmäßig finden auch Latino-Gottesdienste statt, der nächster am 29. Dezember.. Auch das monatliche Latino-Treffen „Café con Leche“ erfreut sich nach Angaben der Kirche zunehmender Beliebtheit.

Die Gottesdienste der Josua Kirche werden musikalisch unterstützt durch eine „Lobpreisband“. Für Familien mit Kindern wird parallel zum Gottesdienst ein Kinderprogramm angeboten. Die Gottesdienste finden immer sonntags um 10 Uhr statt. Laut Josua-Kirche sind diese offen für alle Interessierten. Auch alle anderen Veranstaltungen seien öffentlich. Nach den Gottesdiensten wird zum Gespräch eingeladen.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen der Josua-Kirche in Papenburg gibt es unter Telefon 04961/974117 und online unter josua-kirche.de.