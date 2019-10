Bremerhaven. Die Papenburger Meyer Werft hat am Mittwoch ihr neuestes Kreuzfahrtschiff, die "Norwegian Encore" an die US-Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) übergeben. Unsere Redaktion durfte bei der Zeremonie dabei sein und an einen exklusiven Rundgang über das Schiff teilnehmen.

Für die Schiffbauer aus dem Emsland war es das 14. und zugleich vorerst letzte Kreuzfahrtschiff für den amerikanischen Konzern NCL.

Beim Europa-Chef der internationalen Kreuzfahrt-Reederei, Kevin Bubolz, schwingt an diesem Mittwoch etwas Wehmut mit. Die feierliche Übergabezeremonie der "Norwegian Encore" an der Columbuskaje ist so etwas wie ein Abschied. "Sie ist erstmal das letzte Schiff, das wir von der Meyer Werft bekommen. Damit geht schon eine Ära erfolgreicher, partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu Ende", sagt der gebürtige Kieler, der seit 2018 für den Vertrieb der Kreuzfahrten der Reederei in Europa verantwortlich ist.

Zusammenarbeit seit 1988

Seit 2001 hatte das Traditionsunternehmen aus Papenburg immer wieder Kreuzfahrtschiffe für NCL im Emsland gebaut. Reederei-Chef Andy Stuart, ein gebürtiger Brite, war von Anfang an dabei und für ihn ist der traditionelle Flaggenwechsel, bei der die deutsche Flagge für die Meyer Werft gegen die des Staates Bahamas für den Heimathafen Nassau getauscht wird, doppelt emotional. Stuart wird den Kreuzfahrtkonzern zum Frühjahr 2020 verlassen. "Das ist schon ein bittersüßer Moment heute", sagt Stuart im Gespräch mit unser Redaktion.

Er blicke seit seinem Start bei Norwegian Cruise Line im Jahr 1988 auf eine außergewöhnliche Entwicklung in der Kreuzfahrt zurück. "Wer mir damals gesagt hätte, dass unsere Schiffe irgendwann eine Kartbahn und eine Lasertag-Arena an Bord haben werden, den hätte ich für verrückt erklärt", so der Reederei-Chef. Stuart bedankte sich in einer emotionalen Rede bei Werftchef Tim Meyer für einen "fantastischen Job" und das gute Teamwork zwischen Werft- und Reedereimitarbeitern. "Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dieses fantastische Schiff mit Leben zu füllen. Ihr baut die schönsten Schiffe", so Stuart in Richtung Meyer.

Andy Stuart, Chef der Norwegian Cruise Line

Es ist ein besonderer Moment an diesem Mittwoch, als die Stewarts mit Champagner auf ihren Tabletts die geladenen Gäste auf dem obersten Deck begrüßen. Kapitän Niklas Persson steht neben den Verantwortlichen der Meyer Werft um Tim Meyer und Stephan Schmees. Der Sögeler ist Mitglied der Geschäftsleitung des Papenburger Unternehmens und für das Projektmanagement der einzelnen Neubauten federführend verantwortlich. „Heute geht schon eine lange Zeit einer erfolgreichen Zusammenarbeit zu Ende", sagt auch Schmees mit etwas Wehmut im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erfolgreichste Baureihe der Reederei

Die "Norwegian Encore" gehört zur sogenannten "Breakaway-Plus"-Baureihe und damit nach Angaben der Reederei zu ihrer erfolgreichsten Schiffsklasse. An Bord des Neubaus aus dem Emsland gibt es als Highlights unter anderem die länge Kartbahn auf See mit 350 Metern über zwei Decks und auf 950 Quadratmetern die größte Laser-Tag-Arena auf hoher See. Sie erstreckt sich am Heck des Schiffes und ist der versunkenen Stadt Atlantis nachempfunden.

Schon obligatorisch bei den Neubauten für die Norwegian Cruise Line ist der Aqua-Park mit zahlreichen Wasserrutschen. Höhepunkt der Pool- und Rutschenarena ist der Ocean Loop, bei dem der Nutzer 160 Meter über dem Meer schwebt und durch eine Doppelschleife rutscht.

Von außen auffällig ist die bunte Rumpfbemalung, die der spanische Künstler Eduardo Arranz-Bravo entworfen hat. Bei dem Design ließ sich der Künstler nach eigenen Angaben von seinem Leben in Barcelona inspirieren und schuf damit nach Angaben der Reederei eine Hommage an das lebhafte Gästeerlebnis, für das die Marke NCL steht.

An Bord ist Platz für 4004 Passagiere in 2048 Kabinen, die aufgeteilt sind in klassische Innenkabinen, Innenkabinen speziell für Alleinreisende bis hin zu 140 Quadratmeter großen Suiten im separaten "Haven"-Suitenkomplex.



Umweltschutz wird immer größer geschrieben

Umfangreiche technische Maßnahmen zur Schonung der Umwelt sorgen an Bord dafür, dass nach Angaben der Meyer Werft ein schöner und gleichzeitig ökologisch verantwortungsvoller Urlaub an Bord verbracht wird. Der elektrische Pod-Antrieb, eine verbesserte Hydrodynamik, viele Energiesparvorrichtungen wie eine Wärmerückgewinnung und umfangreiche Wasseraufbereitungssysteme sind nur einige Beispiele dafür. Die "Norwegian Encore" ist mit sogenannten Scrubbern und einem SCR-Katalysator zur Verringerung von Emissionen ausgerüstet, wird aber nicht, wie etwa die Meyer-Werft-Neubauten für die Carnival Corporation mit Flüssigerdgas, sondern mit Marine-Diesel angetrieben.

„Mit der Norwegian Encore liefern wir unser drittes Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr ab. Wir blicken zurück auf ein Jahr voller harter Arbeit und hier sehen wir heute das Ergebnis der Anstrengungen. Unserem gesamten Team und unseren Partnern danke ich für ihren großen Einsatz, um das Schiff fertigzustellen“, sagte Werftchef Tim Meyer in seiner Rede im Rahmen der Übergabezeremonie. Er spielte damit auf die verspätete Ablieferung der "AIDAnova" Ende 2018 und die damit verbundenen Verzögerungen bei den darauffolgenden Neubauten der Meyer Werft.



Auftakt mit Kreuzfahrten in die östliche Karibik

Die "Norwegian Encore" wird in ihrer Premierensaison für Kreuzfahrten ab Miami durch die östliche Karibik eingesetzt. 2020 verkehrt das Schiff zwischen New York und den Bermuda-Inseln. Nach der Übergabezeremonie an diesem Mittwoch machte sich das Schiff unter dem Kommando des schwedischen Kapitäns Niklas Persson jedoch zunächst mit geladenen Medien- und Touristik-Vertretern auf zu einer dreitägigen Premierenfahrt nach Southampton. Dort wird die "Norwegian Encore" am Samstagmorgen erwartet. In der britischen Hafenstadt gehen dann die ersten zahlenden Passagiere für eine Kreuzfahrt in Richtung New York an Bord. Von dort geht es weiter nach Miami, wo der dritte Neubau der Papenburger Meyer Werft am 21. November von der US-Sängerin Kelly Clarkson getauft wird.

Nach Papenburg kommt das Team um den Reederei-Europachef Kevin Bubolz und die rund 30 Mitarbeiter der Reederei, die normalerweise im Emsland den Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes begleitet haben, erstmal nicht mehr zurück. Eine neue Schiffsklasse, die "Leonardo"-Baureihe, entsteht ab 2022 auf der italienischen Fincantieri-Werft in Marghera in der Nähe von Venedig. Geplant sind bis 2027 zunächst sieben Schiffe, die jedoch mit Platz für jeweils 3300 Passagiere deutlich kleiner werden als die "Norwegian Encore". Der Auftrag wurde bereits Anfang 2017 nach Italien vergeben. In Branchenkreisen wird vermutet, dass die Auslastung der Meyer Werft, aber auch ein anderer Preis für die Neubauten, den Ausschlag für den Wechsel der Werft gaben.

Meyer Werft bis 2023 ausgelastet

Die Meyer Werft ist aktuell bis in das Jahr 2023 mit Aufträgen ausgelastet. Auch im kommenden Jahr verlassen wieder drei Kreuzfahrtschiffe Papenburg. Die Fertigstellung der „Iona“ (P&O Cruises) ist für den 7. Mai 2020 geplant. Es wird nach der "AIDAnova" das zweite Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft sein, das mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird. Die „Spirit of Adventure“ (Saga Cruises) soll am 4. August 2020 übergeben werden und die Fertigstellung der „Odyssey of the Seas“ (Royal Caribbean International) bis zum 22. Oktober 2020 erfolgen.

