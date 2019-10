60 Brettspiele wollen in Papenburg ausprobiert werden CC-Editor öffnen

Bis zu 60 Brettspiele können nach Angaben von (von links) Melanie Thöle, Thomas Rensen und Eva-Maria Samsen am Sonntag während der „Spielzeit“ ausprobiert werden. Foto: Talea Norda

Papenburg. Zur „Spielzeit“ in die Villa Dieckhaus laden am Sonntag, 3. November, von 14 bis 17 Uhr der Spielklub Papenburg in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) ein.