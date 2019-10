Die Papenburger Band "Cap ’n’ Buddy" spielt am Mittwoch in der Alten Drostei in Papenburg Bluesrock. Foto: Cap ’n’ Buddy

Papenburg. Am Mittwoch, 30. Oktober, tritt die Papenburg Band "Cap ‘n‘ Buddy" um 20 Uhr in der Alten Drostei in Papenburg auf. Die Musiker gehen in neuer Besetzung und mit einem erneuerten Repertoire an den Start.