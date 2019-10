Brachte den Alten Güterbahnhof zum Kochen: Die seit 55 Jahren bestehende Band "Hoofbeats". Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Auch wenn sie mit ihrer 55-jährigen Bandgeschichte in der Region inzwischen als „Dinosaurier“ der Beat- und Rockmusik gelten, haben sie nichts von ihrer mitreißenden Power und ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Das unterstrichen die Hoofbeats mit ihrem „And the Beat goes on“-Konzert im Alten Güterbahnhof in Papenburg.