Papenburg . Offensichtlich ohne Beute sind Wohnungseinbrecher in Papenburg wieder abgezogen. Sie entkamen unerkannt, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilten, waren die Täter in der Nacht zum Samstag in eine Wohnung an der Ersten Wiek rechts eingedrungen. Den Angaben zufolge brachen sie die Wohnungstür auf und durchstöberten die Räume nach Wertsachen. Beute machten sie augenscheinlich allerdings keine. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.