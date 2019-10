Papenburg. Gleich zwei Hoteleinbrüche haben sich in der Nacht zu Donnerstag in Papenburg ereignet.

Bei dem ersten Vorfall drangen nach Angaben der Polizei bislang unbekannte Täter in ein Hotel sowie einem darin befindlichen Restaurant in der Straße „Am Stadtpark“ ein. Den Beamten zufolge wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Bahnhofstraße. Hier brachen die Täter mehrere Türen in einem Hotel auf und entwendeten aus einem verschlossenen Büroraum eine Geldbörse samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter Telefon 04961 / 9260 entgegen.