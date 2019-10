"Lebenskunst" in Papenburger St.-Marien-Kirche CC-Editor öffnen

Freuen sich auf den Kunstabend in der St. Marien-Kirche: Die Initiatoren Maria Butterweck, Christa Dickebohm, Doris Brinker und Silvia Gerbrand. Foto: Gruppe Lebenskunst

Papenburg. „Vielfalt entdecken, denn ich bin da, so wie ich bin“ ist ein Kunstabend überschrieben, den die Gruppe Lebenskunst am Freitag, 25. Oktober 2019, in der St.-Marien-Kirche zu Papenburg veranstaltet. Der Abend ist Teil einer Veranstaltungsreihe anlässlich des 150. Gründungsjahres der Pfarrgemeinde St. Michael Papenburg, zu der auch St. Marien gehört.