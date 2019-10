Aschendorf. Tausende Landwirte haben Anfang der Woche in zahlreichen Innenstädten den Verkehr lahmgelegt. Der FDP-Ortsverband Aschendorf-Hümmling unterstützt die Demonstrationen.

„Die jahrelang geführte Politik der Union im Landwirtschaftsministerium führte dazu, dass hart arbeitende Landwirte in Deutschland über Jahre überzogen wurden mit Bürokratie und unfairen Bedingungen, die nicht für ausländische Produzenten gelten“, wird FDP-Vorstandsmitglied Ferhat Asi in einer Mitteilung zitiert. Vielmehr habe die Politik der Großen Koalition die Existenzgrundlage vieler Landwirte entzogen.

Im Emsland habe man das Glück, starke Landwirte zu haben, die trotz der harten Bedingungen auf dem Markt mithalten können. „Die emsländischen Landwirte waren vor Jahrzehnten federführend in Bezug auf die Technologie in der Landwirtschaft. Sie waren mutig und offen für neue Wege, deshalb stehen sie auch heute gut da. Nur darf die Union nicht gegen die Landwirte arbeiten und die Leistung der Bauern mit ihrer Politik bestrafen", so Asi weiter. Ganz im Gegenteil müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die Landwirte bei ihren hohen Standards weiter zu unterstützen.

FDP für Bauern eingesetzt

Dass die Landwirtschaftsministerin Klöckner bei Gesprächen mit den Bauern blockiere, verstärke ihre Forderung. „Die Neuregelung für das Düngen stellt die Bauern vor große Herausforderungen. Es darf nicht pauschal jeder Landwirt betroffen sein, es soll eine Differenzierung stattfinden. Es gibt Gebiete, die nicht stark belastet sind und dennoch unter diese Verordnungen fallen würden", sagt der Aschendorfer. Er fordert von der Ministerin, eine bessere Verordnung in der EU durchzusetzen.

Die FDP im Emsland unter Hans-Michael Goldmann, der acht Jahre lang Vorsitzende im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz war, habe sich immer wieder dafür eingesetzt, Bauern nicht zu hoch zu belasten. „Die Qualität der Produkte von den emsländischen Bauern hat sich über Jahre hinweg verbessert. Das soll nicht bestraft werden“, so Goldmann.

Appell an Connemann

Die FDP-Fraktion im Bundestag habe deshalb dieses Thema mit einem eigenen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Hierbei sei auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann mit ihrem direkten Kontakt zur Ministerin gefragt. „Bisher folgten nur Worte und keine Taten. Die deutschen Landwirte verdienen faire Wettbewerbsbedingungen, Entbürokratisierung und Planungssicherheit. Zudem muss auf europäischer Ebene endlich ein Konzept entwickelt werden, das langfristig einheitliche und verlässliche Standards festschreibt", fordert Asi. "Dies gilt für Pflanzenschutz, Tierhaltungsstandards oder Messstellendichte für Nitrat. Deshalb darf Connemann nicht schweigend hinnehmen, dass die Bundesministerin Klöckner so mit den Landwirten umgeht.“