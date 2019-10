Mit der täglichen Ausgabe der Ems-Zeitung haben sich im Rahmen des „Klasse!Kids“-Projektes der NOZ Medien die Viertklässler der Mittelkanalschule zwei Wochen lang beschäftigt. Foto: Christian Belling

Papenburg. Wie kommt ein Reporter an Themen? Was soll ein Kommentar? Und um welche Uhrzeit wird die Zeitung gedruckt? Mit Fragen wie diesen haben sich die beiden vierten Klassen der Mittelkanalschule in Papenburg während des Projekts „Klasse!Kids“ der NOZ Medien beschäftigt.